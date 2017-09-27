Сбивший женщину насмерть водитель подумал, что задавил животное

По имеющимся данным, 23 сентября 66-летний мужчина, ехавший за рулем Toyota Land Cruiser, на 19 км шоссе Таллинн-Нарва насмерть сбил женщину. Сам водитель, по его словам, подумал тогда, что сбил животное. Он позвонил в полицию и сообщил о наезде на животное, после чего продолжил свой путь.

Позже мужчина, узнав о произошедшем там ДТП, в результате которого погиб человек, связался с полицией. «Водитель транспортного средства дал свои показания в рамках уголовного дела», - сообщила прокурор Мерике Тикк.

На сегодняшний день установлено, что водитель Toyota Land Cruiser сбил женщину. После этого ее переехали еще два автомобиля. «Транспортные средства и водители установлены, их заслушивание продолжается. Могу добавить, что, по предварительной информации, на погибшей была темная одежда, она не носила отражателя», - сказала прокурор.

Подробности происшествия прокуратура сможет сообщить после завершения расследования.