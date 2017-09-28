Убийство охотника в Камбья: что известно о подозреваемых

Причиной исключения, по данным Postimees, стал случай, произошедший в прошлом году, когда Яак Хюттер-младший принес на мясокомбинат незаконно застреленного лося. Технолог мясной промышленности потребовал у Хюттера разрешение на отстрел, и охотник предоставил документ из другого охотничьего общества, который лишь усугубил подозрения. На место вызвали Инспекцию окружающей среды, однако расследование тогда ни к чему не привело.

Хюттеры уже несколько лет были для охотничьего общества Ныо проблемой - они и раньше угрожали членам общества. Так, например, одному охотнику топором разбили окно в машине. По оценке члена правления общества Хейко Соодла, от попыток Инспекции окружающей среды усмирить Хюттеров не было пользы.