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Убийство охотника в Камбья: что известно о подозреваемых

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Jürgen Puistaja/Kanal2

Задержанные по подозрению в убийстве председателя охотничьего общества Ныо Арнольда Лооса двое мужчин – отец и сын, у обоих идентичное имя: Яак Хюттер. Младший Хюттер входил в правление охотничьего общества Камбья. Его исключили оттуда в апреле этого года.

Причиной исключения, по данным Postimees, стал случай, произошедший в прошлом году, когда Яак Хюттер-младший принес на мясокомбинат незаконно застреленного лося. Технолог мясной промышленности потребовал у Хюттера разрешение на отстрел, и охотник предоставил документ из другого охотничьего общества, который лишь усугубил подозрения. На место вызвали Инспекцию окружающей среды, однако расследование тогда ни к чему не привело.

Хюттеры уже несколько лет были для охотничьего общества Ныо проблемой - они и раньше угрожали членам общества. Так, например, одному охотнику топором разбили окно в машине. По оценке члена правления общества Хейко Соодла, от попыток Инспекции окружающей среды усмирить Хюттеров не было пользы.

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