«Живем как в Чикаго»: в ночь убийства охотника местные жители слышали выстрелы
28 сентября 2017 г., 18:54
Деревня Айамаа в волости Ныо – типичное сельскохозяйственное поселение с большими зданиями. Поля здесь чередуются с лестными массивами.
Жилые дома находятся друг от друга далеко. Несмотря на это, местные жители знают о том, кто, где живет и чем занимается. Две женщины в разговоре с журналистом Tartu Postimees отметили, что слышали выстрелы вечером, когда был убит председатель охотничьего общества Ныо Арнольд Лоос.
«Мы думали, что опять кто-то охотится на косуль», - заявили женщины, которые пожелали остаться анонимными. «Мы живем здесь как в Чикаго» - отметила одна из женщин, комментируя убийство.