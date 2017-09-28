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«Живем как в Чикаго»: в ночь убийства охотника местные жители слышали выстрелы

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Sille Annuk

Деревня Айамаа в волости Ныо – типичное сельскохозяйственное поселение с большими зданиями. Поля здесь чередуются с лестными массивами.

Жилые дома находятся друг от друга далеко. Несмотря на это, местные жители знают о том, кто, где живет и чем занимается. Две женщины в разговоре с журналистом Tartu Postimees отметили, что слышали выстрелы вечером, когда был убит председатель охотничьего общества Ныо Арнольд Лоос.

«Мы думали, что опять кто-то охотится на косуль», - заявили женщины, которые пожелали остаться анонимными. «Мы живем здесь как в Чикаго» - отметила одна из женщин, комментируя убийство.

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