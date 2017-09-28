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Фотоновость: премьер-министр Ратас вместе с коллегами из Швеции и Финляндии почтил память жертв крушения парома «Эстония»

Rus.Postimees.ee
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Сегодня премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Швеции Стефан Левен и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля возложили цветы к монументу, посвященному жертвам катастрофы парома «Эстония».

23 года назад судно пошло ко дну на пути из Таллинна в Стокгольм. На борту «Эстонии» было 989 человек, из которых 852 погибли, в основном это были жители Эстонии и Швеции.

«Это очень болезненная потеря для всего эстонского народа, которая не забудется никогда. В память обо всех погибших мы с премьер-министрами Швеции и Финляндии возлагаем сегодня цветы к памятнику парому «Эстония». Мои искренние соболезнования близким погибших», - сказал Юри Ратас.

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