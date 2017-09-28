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Фото: Макрон и Кальюлайд провели переговоры в Кадриорге

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Annika Haas/VPK

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в Кадриорге с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудив с ним двусторонние отношения и реформу Европейского союза, сообщает портал Rus.err.ee.

Кальюлайд отметила вклад, который Франция вносит в обеспечение безопасности Эстонии. "Французские и эстонские военные стоят плечом к плечу в Тапа, французские истребители охраняли и продолжат охранять наше воздушное пространство, мы вместе участвуем в (военных) миссиях в Африке", - сказала президент Эстонии, выразив уверенность в том, что сотрудничество двух стран в сфере электронного государства и кибербезопасности также будет нарастать.

Кроме того, главы государств обсудили пути будущего развития и реформирование ЕС.

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