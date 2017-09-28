Фото: Макрон и Кальюлайд провели переговоры в Кадриорге

Кальюлайд отметила вклад, который Франция вносит в обеспечение безопасности Эстонии. "Французские и эстонские военные стоят плечом к плечу в Тапа, французские истребители охраняли и продолжат охранять наше воздушное пространство, мы вместе участвуем в (военных) миссиях в Африке", - сказала президент Эстонии, выразив уверенность в том, что сотрудничество двух стран в сфере электронного государства и кибербезопасности также будет нарастать.

Кроме того, главы государств обсудили пути будущего развития и реформирование ЕС.