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Смотрите, какие зарплаты получают сотрудники министерств

Rus.Postimees.ee
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Деньги. Фото иллюстративное. | ФОТО: AFP / Scanpix

Работники эстонских министерств и многих государственных учреждений получают зарплату, значительно превышающую средний показатель по Эстонии. Данные о зарплатах чиновников приводятся в подробной пояснительной записке, опубликованной Министерством финансов вместе с государственным бюджетом, на основании которой новостной портал ERR составил нижеприведенный обзор.

По данным с мая 2016 по апрель 2017 года, самые высокие зарплаты в госучреждениях получают сотрудники Государственной канцелярии, Государственного суда и Государственного контроля: в Бюро канцлера юстиции средняя зарплата составляет 2420 евро в месяц. В той же сфере управления самая низкая средняя зарплата в канцелярии Рийгикогу - 1627 евро, при этом средняя зарплата по Эстонии в рассматриваемый период составляла 1181 евро в месяц, пишет портал Rus.err.

Среди министерств самая высокая средняя зарплата в Министерстве социальных дел - 2072 евро в месяц. Более 2000 евро в месяц получают работники Минобороны, Минкульта и МВД, а в Минфине средняя зарплата составляет ровно 2000 евро. Самая низкая зарплата у работников Министерства иностранных дел, всего на несколько евро больше получают в Министерстве сельской жизни, где средняя зарплата составляет 1733 евро в месяц.

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