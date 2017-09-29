В России солдат расстрелял сослуживцев и сбежал с автоматом

"На стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера. Еще одного военнослужащего ранил, он находится сейчас в госпитале. Украв автомат с несколькими рожками патронов, стрелявший покинул место происшествия и находится в бегах", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы просят белогорцев сообщать на телефон оперативного дежурного о подозрительном лице в военной форме и с оружием в руках. Власти опасаются возможного захвата заложников.

Глава города Станислав Мелюков уже доложил о ЧП губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению главы региона в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Если стрелка не удастся найти в ближайшее время, все общегородские мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню пожилых людей, будут отменены.

Сослуживцев расстрелял дагестанец, зачисленный в часть 9 дней назад

Портал "Амур.Инфо" сообщает, что разыскиваемого зовут Гасан Омарович Абдулахадов. Он водитель-электрик радиостанции роты связи батальона связи. Родился 17 июня 1994 года в Дагестане.

Он ефрейтор, зачислен в списки части приказом командира от 21 сентября 2017 года. Имеет среднее профессиональное образование, холост. Эти данные распространила пресс-служба главы Белогорска.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство"

В Минобороны РФ подтвердили, что военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, уточнив, что офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Министр обороны Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником главного штаба Сухопутных войск, сообщает РИА "Новости".

ЧП произошло на полигоне вблизи Белогорска при проведении плановых ночных стрельб. "Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", - говорится в сообщении Минобороны.

Там уточнили, что офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двоих бойцов доставили в больницу. Стрелявший скрылся с территории полигона, при себе у него автомат и несколько рожков с патронами. "Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию", - сообщает ведомство.

"В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего", - заявили в ведомстве.