Фото: самолет Air Berlin промахнулся мимо посадочной полосы на 50 метров

Самолет немецкой авиакомпании Air Berlin направлялся рейсом из Дюссельдорфа, и сам полет проходил нормально, пока не пришло время посадки на ВПП при плохой видимости.

Достигнув земли оказалось, что перевозивший пассажиров самолет осуществил посадку на 50 метров в сторону от рассчитанной на это площадки, проехавшись еще какое-то расстояние по газону.

На борту самолета находились 82 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.