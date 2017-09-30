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Фото: самолет Air Berlin промахнулся мимо посадочной полосы на 50 метров

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Joerg Elias/AP/Scanpix

В Германии пассажирский самолет с 88 людьми промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и выехал на 50 метров за ее пределы, пишет Postimees.

ФОТО: Simone Steinhardt/AP

Самолет немецкой авиакомпании Air Berlin направлялся рейсом из Дюссельдорфа, и сам полет проходил нормально, пока не пришло время посадки на ВПП при плохой видимости.

Достигнув земли оказалось, что перевозивший пассажиров самолет осуществил посадку на 50 метров в сторону от рассчитанной на это площадки, проехавшись еще какое-то расстояние по газону.

На борту самолета находились 82 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

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