Фото: самолет Air Berlin промахнулся мимо посадочной полосы на 50 метров
30 сентября 2017 г., 17:50
В Германии пассажирский самолет с 88 людьми промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и выехал на 50 метров за ее пределы, пишет Postimees.
Самолет немецкой авиакомпании Air Berlin направлялся рейсом из Дюссельдорфа, и сам полет проходил нормально, пока не пришло время посадки на ВПП при плохой видимости.
Достигнув земли оказалось, что перевозивший пассажиров самолет осуществил посадку на 50 метров в сторону от рассчитанной на это площадки, проехавшись еще какое-то расстояние по газону.
На борту самолета находились 82 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.