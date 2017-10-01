Умер бывший главный тренер силламяэского «Калева»

После работы главным тренером Ушанов с 2010 до 2011 работал помощником тренера. За свою карьеру он тренировал и российскую команду.

Напомним, что 26 марта этого года, на 65-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории "Зенита" Владимир Казаченок, который был главным тренером в "Калев" с 2010 по 2012 год.