Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Умер бывший главный тренер силламяэского «Калева»

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Свеча. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

На 68-м году жизни скончался бывший главный тренер силламяэского «Калева» Анатолий Ушанов, под руководством которого клуб в 2009 году завоевал свои первые серебряные медали чемпионата Эстонии, пишет Postimees со ссылкой на Soccernet.

После работы главным тренером Ушанов с 2010 до 2011 работал помощником тренера. За свою карьеру он тренировал и российскую команду.

Напомним, что 26 марта этого года, на 65-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории "Зенита" Владимир Казаченок, который был главным тренером в "Калев" с 2010 по 2012 год.

Наверх