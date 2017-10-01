Умер бывший главный тренер силламяэского «Калева»
1 октября 2017 г., 20:37
На 68-м году жизни скончался бывший главный тренер силламяэского «Калева» Анатолий Ушанов, под руководством которого клуб в 2009 году завоевал свои первые серебряные медали чемпионата Эстонии, пишет Postimees со ссылкой на Soccernet.
После работы главным тренером Ушанов с 2010 до 2011 работал помощником тренера. За свою карьеру он тренировал и российскую команду.
Напомним, что 26 марта этого года, на 65-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории "Зенита" Владимир Казаченок, который был главным тренером в "Калев" с 2010 по 2012 год.