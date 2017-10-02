Зеленые: беззубая позиция правительства Эстонии по событиям в Каталонии позорна

«Проявленное центральными властями Испании насилие при подавлении исключительно законного проявления воли народа, прямой демократии, достойно осуждения и не согласуется с европейскими ценностями, - написал в открытом обращении заместитель председателя Партии зеленых Александер Лаане. - По меньшей мере столь же позорна беззубая и ничего не выражающая позиция Эстонской Республики как по поводу самого референдума, так и по необоснованному применению центральной властью насилия».

«Эстонское государство не соизволило поддержать даже референдум курдов о самоопределении, хотя положение курдов несравнимо хуже, чем у каталонцев. Зеленые считают, что референдум - это исключительно хорошая возможность путем прямой демократии выяснить волю народа, - отмечается в заявлении эстонских зеленых. - Каждый народ имеет неотъемлемое право на самоопределение, и это право выше мнения какого угодно государства, суда, парламента, президента или короля».

Премьер-министр и глава Центристской партии Юри Ратас в минувшую пятницу заявил, что он считает стремление Каталонии к независимости внутренним вопросом Испании.

Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании.

За обретение Каталонией независимости от Испании проголосовало 90 процентов жителей региона, принимавших участие в референдуме. Об этом, как передает Reuters, заявили каталонские власти. Явка составила 2,26 миллиона избирателей из 5,34 миллиона жителей региона, имеющих право на участие в голосовании, то есть 42,3 процента.

Направленные в регион центральными властями полицейские силы пытались закрыть участки и воспрепятствовать людям прийти и проголосовать. В результате стычек с полицейскими в Каталонии в воскресенье травмы и ранения получили более 800 человек.