Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Эксперт: треть Ида-Вирумаа может провалиться под землю

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
В Кохтла-Ярве у дома спорта внезапно образовалась яма. | ФОТО: Матти Кямяря/ «Северное побережье»

Провалы на месте бывших шахтных выработок в Ида-Вирумаа заставляют говорить о проблемах в сланцедобывающей промышленности и инфраструктуре региона в целом.

В прошлом горный инженер Яков Фрайман собирает данные о шахтных выработках более 30 лет, и, по его мнению, ситуация на самом деле гораздо более драматична, чем привыкли считать, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на аналитическую программу телеканала ETV+ "Актуальная камера +".

"Опасаться надо шахтных вод, которые в объеме миллионов тонн мигрируют в отработанных пространствах центральной части Ида-Вирумаа, - предупреждает горный инженер, кандидат технических наук Яков Фрайман, - Сейчас трети Ида-Вирумаа угрожает опасность провалиться под землю. Картина рисуется апокалиптической."

Наверх