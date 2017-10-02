Эксперт: треть Ида-Вирумаа может провалиться под землю

В прошлом горный инженер Яков Фрайман собирает данные о шахтных выработках более 30 лет, и, по его мнению, ситуация на самом деле гораздо более драматична, чем привыкли считать, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на аналитическую программу телеканала ETV+ "Актуальная камера +".

"Опасаться надо шахтных вод, которые в объеме миллионов тонн мигрируют в отработанных пространствах центральной части Ида-Вирумаа, - предупреждает горный инженер, кандидат технических наук Яков Фрайман, - Сейчас трети Ида-Вирумаа угрожает опасность провалиться под землю. Картина рисуется апокалиптической."