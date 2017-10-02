Осужденный за ограбление кандидат от Союза Сависаара и Делового Таллинна раньше был сторонником Оюланд

Уус, который баллотируется на местных выборах в столичном районе Кристийне, неоднократно нарушал закон – в 2004 году он будучи несовершеннолетним совершил кражу, а в 2008 году он ударил на трамвайной остановке человека кулаком в лицо.

В итоге он поменял фамилию с Ууслеэр на Уус. Сам он не обнародует причину такого шага. Однако можно спекулировать, что на это он пошел из-за судебного решения 2011 года, когда его признали виновным в ограблении магазина.

После этого Уус продолжил совершать проступки. Например, в 2013 году его признали виновным в вождении транспортного средства в наркотическом опьянении.

С апреля 2016 года до 2 октября 2017 года он был членом Партии народного единства Кристийны Оюланд.

Комментарий самого Ууса

«Мое прошлое не делает мне чести, честно. Однако мое прошлое поучительный, но не единичный пример того, как окружающая среда и подростковая группа могут завести молодого человека. Мне повезло, что меня окружали близкие и специалисты, которые помогли мне встать на правильный путь. Я сожалению о своих поступках и отбыл на них наказание. Насколько я подхожу для горсобрания, решит избиратель», - отметил сам Уус в письменно комментарии Postimees.