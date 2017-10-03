Обзор: как бюджет нового года отразится на кошельке простого человека?

Предлагаем вашему вниманию обзор тех изменений, которые могут увеличить количество денег в наших кошельках, но могут и уменьшить.

Реформа не облагаемого налогом дохода

Общая ставка не облагаемого налогом дохода поднимется в 2018 году до 500 евро в месяц. От этого выиграют люди с маленькими и средними зарплатами. По словам членов правительства, жизнь 86 процентов работающих людей изменится к лучшему, поскольку доходы увеличатся у 500 000 человек.

Человек, который зарабатывает от 517 до 1200 евро, получит ежемесячную прибавку в размере 64 евро. За год эта цифра составит до 768 евро дополнительного дохода.

Пенсия повысится, вырастет и зарплата госслужащих

Средняя пенсия, или пенсия по старости при наличии 44 лет трудового стажа, вырастет с 416 до 442 евро, то есть на 6,3 процента.

Зарплатный фонд людей, получающих жалование из государственного бюджета, вырастет на 2,5 процента. Распределением денег между учреждениями и должностями будет заниматься соответствующая область деятельности каждого министерства.

Еще больше, на 4,5 процента, увеличится зарплатный фонд работников области внутренней безопасности, в том числе, полицейских, спасателей и таможенников. А также работников социальной опеки. Зарплата вырастет и у учителей, для этого Министерство образования и науки получит на 36 миллионов евро больше, чем в этом году.

Для повышения зарплат работников культуры и молодежных тренеров в бюджете запланировали 10 миллионов евро. В 2018 году расширится и круг получающих зарплаты писателей и художников: обе творческие области смогут начать платить зарплату еще трем своим представителям каждая.

Изменится и целый ряд других дотаций

В следующем году дотация самоуправлений в области образования на школьные обеды увеличится на евро на одного ученика, а дотация для обеспечения повышения зарплат воспитателям детских садов - на 13,5 миллиона евро.

Дотация на организацию деятельности по интересам увеличится на 14,25 миллиона, и кроме того, государство начнет дотировать образование детей с особыми потребностями 15 миллионами евро, а школьных опорных специалистов шестью миллионами евро.

С 2018 года детская дотация за первого и второго ребенка увеличится до 55 евро. По сравнению с нынешней, дотация поднимется на пять евро в месяц, или на 60 евро в год. Начиная с третьего ребенка, дотация на каждого ребенка составит 100 евро в месяц, кроме того, с 1 июля этого года семьи получают дотацию для многодетных семей.

В социальной сфере добавятся четыре миллиона на похоронную дотацию, а самоуправлениям передадут обязанности организации услуги по опеке замещения, которую поддержат 16,7 миллиона евро. Размер средней похоронной дотации составит 250 евро.

С 1 января 2018 года более гибкой станет регуляция прожиточного пособия, чтобы помочь получателям такой помощи с выходом на работу. Кроме того, прожиточный минимум на взрослого увеличится с нынешних 130 евро до 140 евро, а для детей – до 168 евро в месяц.

Финансирование государственных социальных услуг (вспомогательные средства, реабилитация, особый уход, опека над детьми) увеличится на 8,4 миллиона евро, позволив улучшить их доступность.