Обзор: как бюджет нового года отразится на кошельке простого человека?

С одобренным в прошлую среду правительством и отправленным на согласование в парламенте бюджетом на новый год связан целый ряд изменений, которые в большей или меньше степени повлияют и на кошелек простого человека.
Предлагаем вашему вниманию обзор тех изменений, которые могут увеличить количество денег в наших кошельках, но могут и уменьшить.
Реформа не облагаемого налогом дохода
Общая ставка не облагаемого налогом дохода поднимется в 2018 году до 500 евро в месяц. От этого выиграют люди с маленькими и средними зарплатами. По словам членов правительства, жизнь 86 процентов работающих людей изменится к лучшему, поскольку доходы увеличатся у 500 000 человек.
Человек, который зарабатывает от 517 до 1200 евро, получит ежемесячную прибавку в размере 64 евро. За год эта цифра составит до 768 евро дополнительного дохода.
Пенсия повысится, вырастет и зарплата госслужащих
Средняя пенсия, или пенсия по старости при наличии 44 лет трудового стажа, вырастет с 416 до 442 евро, то есть на 6,3 процента.
Зарплатный фонд людей, получающих жалование из государственного бюджета, вырастет на 2,5 процента. Распределением денег между учреждениями и должностями будет заниматься соответствующая область деятельности каждого министерства.
Еще больше, на 4,5 процента, увеличится зарплатный фонд работников области внутренней безопасности, в том числе, полицейских, спасателей и таможенников. А также работников социальной опеки. Зарплата вырастет и у учителей, для этого Министерство образования и науки получит на 36 миллионов евро больше, чем в этом году.
Для повышения зарплат работников культуры и молодежных тренеров в бюджете запланировали 10 миллионов евро. В 2018 году расширится и круг получающих зарплаты писателей и художников: обе творческие области смогут начать платить зарплату еще трем своим представителям каждая.
Изменится и целый ряд других дотаций
В следующем году дотация самоуправлений в области образования на школьные обеды увеличится на евро на одного ученика, а дотация для обеспечения повышения зарплат воспитателям детских садов - на 13,5 миллиона евро.
Дотация на организацию деятельности по интересам увеличится на 14,25 миллиона, и кроме того, государство начнет дотировать образование детей с особыми потребностями 15 миллионами евро, а школьных опорных специалистов шестью миллионами евро.
С 2018 года детская дотация за первого и второго ребенка увеличится до 55 евро. По сравнению с нынешней, дотация поднимется на пять евро в месяц, или на 60 евро в год. Начиная с третьего ребенка, дотация на каждого ребенка составит 100 евро в месяц, кроме того, с 1 июля этого года семьи получают дотацию для многодетных семей.
В социальной сфере добавятся четыре миллиона на похоронную дотацию, а самоуправлениям передадут обязанности организации услуги по опеке замещения, которую поддержат 16,7 миллиона евро. Размер средней похоронной дотации составит 250 евро.
С 1 января 2018 года более гибкой станет регуляция прожиточного пособия, чтобы помочь получателям такой помощи с выходом на работу. Кроме того, прожиточный минимум на взрослого увеличится с нынешних 130 евро до 140 евро, а для детей – до 168 евро в месяц.
Финансирование государственных социальных услуг (вспомогательные средства, реабилитация, особый уход, опека над детьми) увеличится на 8,4 миллиона евро, позволив улучшить их доступность.
Финансирование мест оказания особых услуг по опеке увеличится на 2,4 миллиона евро, бюджет вспомогательных средств – на 3,2 миллиона евро, и финансирование социальной реабилитации – на 1,7 миллиона евро.
Деньги на новые компенсации в здравоохранении и сфере труда
С будущего года государство начнет выплачивать дополнительную компенсацию за лечение по новому порядку, что снизит расходы людей, нуждающихся в медикаментах, на рецептурные препараты. На это в будущем году предусмотрено три миллиона евро.
С 2018 года обеспечен стабильный нужный бюджет на лечение ВИЧ. Финансирование увеличится на пять миллионов евро, достигнув суммы в 15 миллионов евро в год.
Финансирование услуг рынка труда по профилактике безработицы в 2018 году увеличится более чем на три миллиона евро. Согласно прогнозу, в будущем году повысить свои навыки смогут почти 13 000 человек.
Внесудебное решение трудовых споров ускорится и упростится за счет новой возможности письменного и договорного производства. В бюджете на связанные с этим расходы предусмотрено 790 000 евро.
Исчезнут высокооплачиваемые и работающие пенсионеры
И хотя в пояснительной записке к законопроекту Закона о государственном бюджета на 2018 год сказано, что налоговая нагрузка в Эстонии в 2018 году останется на том же уровне, что и в 2016 году, то есть в пределах 34,4 процента, при составлении бюджета на новый год было учтено, что в будущем году поступит на 8,9 процента дохода от налогов больше, чем в 2017 году.
Несмотря на то, что поступление с подоходного налога с конкретных лиц в новом году снизится существенно – на 158,8 миллиона евро, все, кто получают зарплату свыше 2100 евро должны быть готовы к тому, что они по новому Закону о подоходном налоге потеряют больше всех.
Так, каждый человек, получающий брутто-зарплату больше 2100 евро, должен учесть, что начнет получать на 36 евро в месяц меньше, то есть в будущем году, он недополучит 432 евро. Также и пенсионеры, которые продолжают работать, должны помнить, что с нового года у них больше не будет дополнительного не облагаемого налогом минимума с пенсии.
Повысится целый ряд акцизов
Также с нового года нужно будет учесть новое повышение акциза на алкоголь, поскольку правительство надеется получить в 2018 году на более чем 100 миллионов евро больше с алкогольного акциза, чем в этом году.
С февраля будущего года ставки акциза на алкоголь поднимутся следующим образом: 18 процентов у пива и у неперебродивших напитков, содержание этанола в которых меньше шести процентов на объем, 20 процентов у вина и неперебродивших напитков имеющих более шести процентов на объем, и 10 процентов у крепкого алкоголя и крепленых напитков.
В 2018 году ждут поступления налогов: с пива – 95,7 миллиона евро, с вина – 28,5 миллиона евро, с неперебродивших напитков – 26,5 миллиона евро, с крепленых напитков – 1,9 миллиона евро и с другого (крепкого) алкоголя – 188,6 миллиона евро. Всего государство надеется получить в 2018 году с алкогольных напитков 341,2 миллиона евро.
Также в бюджете нового года запланировано получить на 5,3 процента больше доходов от акциза на табак. С 1 января 2018 года акциз на сигареты и курительный табак поднимется на восемь процентов.
И с акциза на топливо правительство хочет получить в новом году дополнительно больше, чем 50 миллионов евро. Тут нужно учесть, что с 1 января 2018 года акциз на бензин поднимется на 10 процентов и на газ, используемый в качестве топлива – на 25 процентов. Всего в новом году государство планирует получить с акциза на топливо 580,6 миллиона евро.
Поступления топливного акциза в 2018 году распределено по видам топлива следующим образом: с бензина – 171,3 миллиона, с дизельного топлива – 364,7 миллиона, топлива со спецмаркировкой – 11,3 миллиона, с природного газа, используемого для производства тепла – 23,5 миллиона и с других видов топлива – 9,8 миллиона евро.
Источник: пояснительная записка к законопроекту Закона о государственном бюджете на 2018 год.