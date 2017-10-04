Алкотуры в Латвию поставили крест на строительстве завода

«Пришлось отказаться от многолетних планов по открытию завода по переработке пластиковых бутылок. Это обусловлено изменившейся экономико-политической ситуацией в Эстонии», - сообщил руководитель Eesti Pandipakend (EPP) Рауно Раал Postimees.

В июле этого года Центр инвестирования в окружающую среду решил выделить предприятию Eesti Pandipakend 1,07 млн евро для строительства завода, где пластиковые бутылки перерабатывали бы в хлопья, которые потом можно было бы использовать в производстве упаковок для пищевой промышленности. Общая стоимость проекта составляла три миллиона евро.

По словам Раала, к настоящему моменту экономико-политическая ситуация в Эстонии существенно изменилась. Перемены ожидаются и в будущем. Акциз на алкоголь поднимали неоднократно без какого-либо предварительного анализа. В следующем году акциз вырастет еще больше. Это приведет к большему росту приграничной торговли. Сложившаяся ситуация отразится на экономике страны, а также осложнит жизнь производителям напитков. Но самое печальное, что нам придется отказаться от проектов, нацеленных на более экономичное использование и переработку имеющихся ресурсов», - сказал Раал.

Глава Pandipakend отметил, что в Эстонии спрос на пластиковую тару падает, зато страна утопает в пластиковых упаковках латышского производства, которые эстонские центры повторной переработки не принимают и которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду Эстонии.

В связи с изменившейся ситуацией собственники Eesti Pandipakend, производители, поставщики и продавцы пришли к заключению, что реализация проекта несет много рисков. Завод не будет построен, а также не будут созданы новые рабочие места.

«Повышение акцизов приведет к тому, что деньги налогоплательщиков будут оседать в Латвии. Употребление алкоголя будет только расти», - считает Раал.