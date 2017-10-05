Фото: названы лучшие предприятия в Эстонии

Титул предприятия года получила компания Magnetic MRO AS, предлагающая услуги по ремонту и обслуживанию самолетов с основания предприятия в 2002 году. Ранее компания была известна под названием Air Maintenance Estonia, но в 2014 году сменила его на Magnetic MRO AS.
Победители премии от EAS:
- Новатор года – Testlio OÜ
- Региональное предприятие года – Incap Electronics Estonia OÜ
- Экспортер года – Magnetic MRO AS
- Самое ответственное предприятие года – Rimi Eesti Food AS
- Иностранный инвестор года – Toftan AS
Победители таблицы конкурентоспособных предприятий 2017:
• Самое конкурентоспособное маленькое или среднее предприятие – Hekotek AS
• Самое конкурентоспособное крупное предприятие – Tallink Grupp AS
Титула молодого предпринимателя года в 2017 году удостоена Кристель Круустюк, учредитель и исполнительный директор фирмы Testlio, тестирующей программное обеспечение.
«Для того, чтобы пробиться и преуспеть в открытом и конкурирующем мире, нам необходимо больше обычного практики в общении, уверенности в себе, смелости говорить о своих идеях, искать и находить единомышленников и умение воплощать свои планы в жизнь. Но успеха не достигнуть без смелости сделать первый, самый трудный шаг, до тех пор, пока не придет понимание, что идеи рождаются в работе, а не в ожидании лучших времен», - сказала президент Керсти Кальюлайд, вручая премию молодого предпринимателя.
В первую тройку лауреатов премии молодых предпринимателей вошли также братья-близнецы, руководители и собственники фирмы Thorgate Management OÜ Ивар и Янар Мерило, а также руководитель фирмы Estanc AS Михкель Таммо.
Премию молодому предпринимателю в размере 5000 евро вручают в Эстонии уже третий год подряд.