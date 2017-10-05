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Фото: названы лучшие предприятия в Эстонии

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Титул предприятия года получила компания Magnetic MRO AS, предлагающая услуги по ремонту и обслуживанию самолетов с основания предприятия в 2002 году. Ранее компания была известна под названием Air Maintenance Estonia, но в 2014 году сменила его на Magnetic MRO AS.

Победители премии от EAS:

  • Новатор года – Testlio OÜ
  • Региональное предприятие года – Incap Electronics Estonia OÜ
  • Экспортер года – Magnetic MRO AS
  • Самое ответственное предприятие года – Rimi Eesti Food AS
  • Иностранный инвестор года – Toftan AS

Победители таблицы конкурентоспособных предприятий 2017:

• Самое конкурентоспособное маленькое или среднее предприятие – Hekotek AS

• Самое конкурентоспособное крупное предприятие – Tallink Grupp AS

Титула молодого предпринимателя года в 2017 году удостоена Кристель Круустюк, учредитель и исполнительный директор фирмы Testlio, тестирующей программное обеспечение.

«Для того, чтобы пробиться и преуспеть в открытом и конкурирующем мире, нам необходимо больше обычного практики в общении, уверенности в себе, смелости говорить о своих идеях, искать и находить единомышленников и умение воплощать свои планы в жизнь. Но успеха не достигнуть без смелости сделать первый, самый трудный шаг, до тех пор, пока не придет понимание, что идеи рождаются в работе, а не в ожидании лучших времен», - сказала президент Керсти Кальюлайд, вручая премию молодого предпринимателя.

В первую тройку лауреатов премии молодых предпринимателей вошли также братья-близнецы, руководители и собственники фирмы Thorgate Management OÜ Ивар и Янар Мерило, а также руководитель фирмы Estanc AS Михкель Таммо.

Премию молодому предпринимателю в размере 5000 евро вручают в Эстонии уже третий год подряд.

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