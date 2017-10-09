Фото: житель Эстонии случайно обнаружил себя среди кандидатов союза Сависаара и «Делового Таллинна»

В газете союза Сависаара и «Делового Таллинна» под названием Tallinn Ekspress была опубликована предвыборная реклама с кандидатами из Пыхья-Таллинна, где возле имени кандидата Сахатова была фотография музыканта Анто Сиймсона. На ошибку обратил внимание друг последнего.

Настоящая фотография Романа Сахатова. Фото: скриншот

«Мой хороший товарищ решил во время выборов поменять имя», - написал Марко Матвей. «Невероятно! Еще вчера отзывался на имя Анто, а во время выборов использует таинственное имя Роман Сахатов», - продолжил Матвей, который играет вместе с Сиймсоном в группе Väliharf.

Группа Väliharf: слева - Марко Матвей, справа - Анто Сиймсон / Фото: скриншот.

Анто Сиймсон сам впервые услышал об ошибке от Матвея, который связался с ним. Сначала Сиймсон подумал, что друг шутит. Позже позвонила уже и супруга Сиймсона и рассказала об этой рекламе.

«Если быть абсолютно честным, я ничего не могу предположить по этому поводу, - говорит попавший в предвыборную рекламу Сиймсон. - Забавная и странная ситуация — я не знаю, кому пришла идея поместить мою физиономию к этому имени». Он предположил, что может кто-то из его друзей с этим связан или виноват во всем поиск изображений в Google.

Сиймсон сказал, что не видит в случившемся никакой трагедии, скорее находит ситуацию смешной. «Сам я абсолютно аполитичен», - добавил музыкант.

Пока Postimees не удалось получить комментарий от избирательного союза «Союз Сависаара» и «Деловой Таллинн».