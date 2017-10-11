Bloomberg назвал тех, кто может сменить Медведева

"В путинском "политбюро" идет борьба за власть, - говорит политконсультант Евгений Минченко. - Она обостряется, так как мы готовимся к потенциальной смене караула".

Пересказав подробности дела Улюкаева, издание утверждает: "Два человека, осведомленных в этом вопросе, говорят, что Путин поддержал неожиданное решение судьи разрешить зачитывание стенограмм (тайно записанных разговоров Сечина и Улюкаева - прим. ред.) на публичных заседаниях, если вообще не приказал это сделать".

После выборов 2018 года Путин будет обязан распустить правительство и внести на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьер-министра. По мнению авторов статьи, по этой кандидатуре "будет легче догадаться, кого он хочет оставить у власти после своей отставки".

"Несколько человек из ближайшего окружения Путина говорят, что происходит суетливое лоббирование, цель которого - после выборов заменить Дмитрия Медведева на более сильного менеджера, способного предпринять больше усилий для оживления барахлящей экономики. В числе потенциальных преемников называют главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и министра промышленности Дениса Мантурова. Видные лидеры бизнеса и их союзники в правительстве даже начинают рассматривать возможных претендентов на президентское кресло в 2024 году, хотя до этого еще очень далеко", - пишет издание.

Путин 17 лет сталкивает лбами разные группы интересов, в том числе силовиков и сторонников смягчения государственного контроля, утверждает издание. По мнению авторов, сейчас силовики явно берут верх.

"Поскольку Путин, по-видимому, держит свое мнение при себе, неясно, хочет ли он, чтобы эта тенденция сохранялась. Все ждут, какой оборот примет судебный процесс (над Улюкаевым - прим. ред.), надеясь, что приговор намекнет на его намерения. Обвинительный приговор станет ударом по уже ослабленным технократам от экономики. На взгляд Минченко, до тех пор междоусобица будет только обостряться", - говорится в статье.

"Когда конфликт между главой крупной госкомпании и одним из ключевых министров урегулируется путем операции с подсадной уткой, а затем и судебного процесса, понимаешь, что налицо серьезный кризис", - сказал Минченко.