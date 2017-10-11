Рекорд: в электронном голосовании приняли участие более 186 000 человек

К 18.00 свои голоса отдали 186 034 избирателя. Впервые в истории электронное голосование пользовалось подобным спросом.

Прежний рекорд был установлен во время выборов в Рийгикогу в 2015 году, когда в электронном голосовании приняли участие 176 491 человек.

Предыдущий рекорд электронного голосования на муниципальных выборах был установлен в 2013 году, когда голоса подали в интернет-среде 133 808 избирателей. Наряду с гражданами страны на местных выборах могут голосовать проживающие в Эстонии граждане стран ЕС, граждане не входящих в ЕС стран и лица без гражданства.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.