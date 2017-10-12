ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России вернуться в организацию

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 11 октября, приняла резолюцию, создающую условия для возвращения делегации России. Документ размещен на сайте Совета Европы.

Как следует из текста резолюции, ПАСЕ призвала организовать и провести четвертый саммит Совета Европы. При этом отмечается, что эффективная подготовка к саммиту требует совместной работы двух уставных органов Совета Европы - ПАСЕ и Комитета министров. Что предполагает совместимость организаций в отношении стран-участниц.

"Сейчас наблюдается несоответствие в составе участников двух уставных органов: вслед за незаконной аннексией Крыма Российской Федерацией и по этой причине применения Ассамблеей санкций в отношении российской парламентской делегации, в течение трех лет Российская Федерация участвовала в деятельности и была представлена только в одном из двух уставных органов организации, а именно в Комитете министров", - отмечается в документе. Как указано в резолюции, в ПАСЕ сожалеют, что в ответ на это Россия 30 июня 2017 года объявила, что приостанавливает выплату своего взноса в бюджет Совета Европы "до полного безоговорочного возобновления полномочий делегации ее Федеральной ассамблеи в Парламентской ассамблее Совета Европы".

Давление лоббистов

Как рассказал агентству УНИАН постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.

Ранее глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко и спикер российской Госдумы Вячеслав Володин синхронно заявили, что Россия может перестать признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если в 2018 году ПАСЕ не вернет полномочия российской делегации.