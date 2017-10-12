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В Таллинне проголосовало почти 45 000 человек

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Выборы. Иллюстративное фото | ФОТО: Peeter Langovits

В период предварительного голосования на открытых в Таллинне избирательных участках проголосовали 44 329 человек.

Самым активным был последний день предварительного голосования, когда проголосовали 11 902 человека. За предшествовавшие этому шесть дней в Таллинне проголосовали 32 427 человек.

В период предварительного голосования в Таллинне 26 971 проголосовал вне участка по месту жительства, а 17 358 — на участке по месту жительства.

С 9 по 11 октября в Таллинне можно было проголосовать на всех избирательных участках, а с 5 по 8 октября на время предварительного голосования были открыты девять избирательных участков.

В день выборов, 15 октября, голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.

Возможностью электронного голосования по всей Эстонии воспользовались 186 034 человека. Электронное голосование завершилось в 18 часов в среду.

На выборах в Таллинское городское собрание правом голоса обладают живущие в Таллинне по данным регистра на 15 сентября и достигшие ко дню выборов 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане Европейского Союза и иностранцы, не являющиеся гражданами государства-члена Евросоюза, живущие в Эстонии на основании постоянного вида на жительство или вида на жительство долговременного жителя.

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