Украина надеется обойтись без импорта газа

Однако привлечь зарубежных инвесторов и использовать современные добывающие технологии не дает устаревшее законодательство, бюрократизм, коррупция и запутанная налоговая система, констатировали участники проходившего 11-12 октября в Киеве Третьего газового форума.

Отказ Киева от импорта газа

К 2020 году весь газ, который необходим Украине, должен добываться на территории страны. Такую задачу поставил правительству премьер-министр Владимир Гройсман в начале октября. По его словам, Киев может прекратить закупать газ за рубежом. Пока же Украина с конца 2015 года отказалась только лишь от закупок у России, сделав ставку на поставки голубого топлива по реверсу из стран Европы.

Значительную часть необходимых ей ежегодно 30 миллиардов кубометров газа Украина добывает на собственных месторождениях. Недостающие 11,8 миллиарда кубометров в 2016 году были закуплены у европейских компаний. Чтобы полностью покрыть собственные нужды, Киеву необходимо нарастить внутреннюю газодобычу как минимум на треть.

Однако пока ее рост незначителен и составляет чуть более 3%. Для достижения самообеспечения газом к 2020 года Украине нужно ежегодно увеличивать газодобычу как минимум на 18%. Лишь в этом случае можно достигнуть показателей, содержащихся в правительственной "Программе 20/20" - добывать 20 миллиардов кубометров газа в год силами госкомпании "Укргазвыдобування" и еще 7 миллиардов кубометров - частными компаниями.

Добыча углеводородов на территории Украины началась 90 лет тому назад. В середине прошлого века страна была экспортером газа в Россию, Беларусь, Литву, Латвию, Польшу, Чехословакию и Австрию. В 1940 году Украина добывала 495,1 миллиона кубометров газа, а Россия - 209,9 миллиона, напомнил первый замглавы парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу Александр Домбровский.

Нереализованный потенциал добычи газа

Академик Национальной Академии наук Украины Александр Лукин напомнил, что за всю историю газодобычи из недр Украины удалось извлечь 2 триллиона кубометров газа. В настоящее время только разведанные на Украине запасы газа составляют не менее 4,6 триллиона кубометров, сообщил Лукин (доказанные, по данным ОПЕК за 2014 год, - 0,95 трлн, это 26 место в мире.). При этом, по мнению Лукина, общие запасы могут быть намного большими.

Еще летом этого года депутат Рады от "Народного фронт" Михаил Бондар заявлял, что в ближайшие два-три года Украина должна полностью перейти на самообеспечение газом. "Начнутся разработки новых месторождений газа. Также увеличение добычи будет происходить за счет обновления оборудования", - заверил депутат. Однако в главном докладе на Третьем газовом форуме глава экспертного совета по развитию газовой промышленности Леонид Униговский и президент компании "Грант Торнтон Украина" Александр Чалый признали, что достигнуть самообеспечения газом удастся не ранее 2025 года.

Главными причинами низких темпов роста газодобычи эксперты и бизнесмены называют засилье бюрократии и коррумпированность правительственных структур, которые отвечают за проведение аукционов по продаже участков для бурения газовых скважин, за выдачу лицензий, а также за доступ к геологической информации. "В правительстве есть ведомства, которые вообще не обращают внимания на законы", - посетовал исполнительный вице-президент по корпоративному развитию и стратегии крупнейшей на Украине нефтедобывающей компании "Укрнафта" Джонатан Поппер.