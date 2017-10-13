Суд отправил за решетку членов преступной группировки «Колхоз»

Суд признал Романа Смирнова (41) и Эдуарда Левицкого (34) виновными в управлении действовавшей с 2005 преступной группировкой, а в принадлежности к ней — Дмитрия Белова (44), Дэвида Давидсона (41), Олега Демашкевича (42), Андрея Киселева (31), Олега Кухарчика (49), Сильвера Семискара (44) и Сергея Титова (42). Евгений Шмидт (34) и Павел Хисамутдинов (36) признаны виновными в вымогательстве.

Кроме того, Левицкий и Смирнов признаны виновными в обращении с наркотическими веществами с целью получения крупной материальной выгоды, а также вымогательстве и порче чужого имущества. Ряд других осужденных также признан виновным в вымогательстве, наркопреступлениях или насильственных преступлениях.

Суд совокупно приговорил Смирнова к шести годам и 10 месяцам тюрьмы. Кроме того, он приговорен в рамках двух гражданских исков к уплате более 33 000 евро в общей сложности, уплате в качестве судебных издержек около 5400 евро, а также у него были конфискованы более 100 000 евро и недвижимость в Кохтла-Ярве.

Левицкий приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы, кроме того, у связанного с ним третьего лица конфисковали недвижимость в Алайыэ.

Белов приговорен к четырем годам и трем месяцам тюрьмы, у него также конфисковали недвижимость в Алайыэ и около 20 000 евро.

Демашкевич приговорен к четырем годам и 10 месфца тюрьмы, у него конфисковано 10 000 евро.

Кухарчик приговорен к четырем годам и шести месяца тюрьмы, Хисамутдинов к четырем годам, одному месяцу и шести дням, неоднократно судимый Семискар — к шести годам, одному месяцу и одному дню, а остальные получили условные сроки.

В отношении четырех участников одновременно представшей перед судом банды из 18 человек продолжается уголовное делопроизводство в общем порядке. Трое фигурантов дела — Владимир Беляков, Александр Рак и Андрей Андреев — были осуждены уже ранее.

Решение по делу было принято в порядке согласительного делопроизводства. Приговор вступит в силу, если его не обжалуют в течение 15 дней.

По словам прокурора по делам особой важности Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсена, крайне важными в расследовании совершенных преступными группировками преступлений также являются выявление и конфискация полученных преступным путем средств, поскольку таким образом их невозможно вновь использовать в преступных целях. Часто это оказывается даже эффективнее тюремных сроков.

«В соответствии с сегодняшним решением у обвиняемых конфискуют имущество на сумму более 300 тысяч евро, в том числе как наличные деньги, так и недвижимость. Преступления не должны окупаться», - добавил Айтсен.

Согласно обвинению, Роман Смирнов не позднее 2005 года, воспользовавшись своим сложившимся со временем преступным авторитетом и связями в криминальном мире, состоявшую как минимум из трех человек банду, которая действовала в Ида-Вирумаа (преимущественно в районе городов Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Кивиыли) с целью извлечения материальной выгоды. Ее деятельность включала незаконное обращение с крупными партиями амфетамина, фентанила, метамфетамина, марихуаны и конопли, а также преступления против имущества.

При этом группировка была таким образом организована, чтобы извлекать из преступлений максимальную денежную или иную материальную выгоду, снижать вероятность выявления правоохранительными органами действий группировки, задержания и привлечения к ответственности ее членов.

Группировка также предлагала занимавшимся обращением с наркотическими веществами, контрабандой сигарет, контрабандой топлива и прочей незаконной деятельностью лицам «крышевание», за это с них взимали плату, которая шла в общую кассу. Группировка также стремилась сохранять максимальный контроль над наркоторговлей на территории городов Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Кивиыли и извлекать из нее максимальную выгоду.

Группировка добывала для этих целей информацию о лицах, занимавшихся нелегальным бизнесом без разрешения группировки или не плативших ей. У таких лиц отнимали товары и применяли к ним физическое насилие.

Кроме того, группировка занималась разрешением персональных разногласий и проблем проживавших как в Ида-Вирумаа, так и за его пределами лиц, пользуясь сформировавшимся в Ида-Вирумаа и Таллинне преступным авторитетом. За решение проблем с обратившимся за помощью лиц и наказанных при решении проблем лиц взимали плату, которая поступала в общую кассу.

Роман Смирнов на средства общей кассы в течение не установленного предварительным следствием периода, но как минимум с 2005 года и как минимум до лета 2015 года финансировал деятельность группировки, которой руководил с Эдуардом Левицким и еще одним лицом.