Названа причина, по которой десятилетняя Лаура Лийз сбежала из дома

Девочка, два дня бродившая по Таллинну, без сомнения является очень находчивой, так как она знала, как спрятаться от тех, кто ее разыскивает. Полицейским было сложно выйти на след Лауры Лийз, так как ее телефон был выключен, и она не пользовалась социальными сетями.

Полиция отмечает, что им повезло, что девочка передвигалась с места на место. Иначе бы ребенка, который и ранее уходил из дома в Нымме, было бы крайне сложно найти.

«В поисках девочки большую помощь оказали внимательные люди. Мы хотим поблагодарить всех, кто отправлял нам сообщения во время поисков. Мы проверяли все сообщения и относились к ним серьезно», - отметил руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне.

По его словам, за два дня полиция получила десяток сообщений о местонахождении Лауры Лийз. Сегодня до обеда стражам правопорядка поступила информация, которая помогла найти пропавшего ребенка.

Очевидец видел Лауру Лийз в центре города. Именно там ее и обнаружили полицейские. Несмотря на то, что девочка не хотела, чтобы ее нашли, убегать от полиции она тоже не стала.

Сначала ее осмотрели врачи и убедились, что с ней все в порядке. Выяснилось, что ночевала Лаура Лийз не под открытым небом – у нее было укрытие. Днем она бродила по Таллинну.

Лауру Лийз передали специалистам по защите детей, которые вместе с родителями девочки будут пытаться выяснить, почему она не хотела возвращаться домой.