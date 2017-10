СМИ: глава предвыборного штаба Трампа получил от Дерипаски кредитов на 60 млн долларов

NBC обнаружила кредиты, предоставленные фирмами Олега Дерипаски компаниям Пола Манафорта. Один кредит в 26 млн долларов получила компания Yiakora Ventures Ltd., связанная с Манафортом. Предоставила его Oguster Management Ltd. - фирма Дерипаски, пишет Newsru.com.

В ходе расследования было также найдено подтверждение тому, что Oguster предоставила еще один кредит, на сумму 7 млн долларов, другой компании, связанной с Манафортом, - LOAV Advisers Ltd. Об этом кредите ранее сообщала газета The New York Times . NBC News уточняет, что кредит был выдан без каких-либо залогов и не имел даты погашения.

Общий объем известных сделок между компаниями Манафорта и Дерипаски с использованием офшоров на Кипре и Каймановых островах NBC оценивает в 60 млн долларов.

Юристы, специализирующиеся на отмывании денег, считают эти кредиты необычными, полагая, что они заслуживают дальнейшего расследования.

The Wall Street Journal утверждала, что Манафорт начал работать на российскую сторону в 2004 году и это сотрудничество продолжалось до 2015 года. Манафорт не отрицал контактов с Дерипаской, но подчеркивал, что речь шла исключительно о бизнес-консультациях и не касалась политики.

В 2016 году он возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа, но в августе 2016 года ушел с этой должности.

В настоящее время в США идет расследование возможных связей лиц из окружения Трампа с Россией в связи с подозрениями о влиянии РФ на ход предвыборной кампании. Занимаются этим конгрессмены в сенате, ФБР, а также назначенный Минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер.