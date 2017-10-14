Большой дом будет продан счастливому покупателю за 50 фунтов стерлингов

Жила-была в Англии семья, которая долгое время не могла продать свой вполне себе красивый и поместительный загородный дом. Затем их осенило: выпустить лотерейные билеты по 50 фунто стерлингов каждый. Главным призом стал дом. Об этой лотерее даже написал Daily Mail.

Джон Беннет жил в этом доме в Северном Йоркшире более 25 лет. Сейчас же они с женой решили провести остаток жизни на Майорке и именно поэтому задумали продать свой любимый дом, за который планировали получить около двух миллионов фунтов.

Фото: Winbarnsfarm

И тут Джона осенило: он выпустил 28 000 лотерейных билетов по 50 фунтов. Счастливчик получит дом за 50 фунтов, а собственники особняка - желаемую сумму денег.

По словам 63-летнего Джона, заинтересованных в покупке было много, но всех не устраивала цена, которую продавцы не хотели снижать, зная ему цену. Тем более что дом стоит на участке площадью более семи гектаров.

Фото: Winbarnsfarm

Лотерейные билеты можно приобрести до конца марта, однако предприимчивый хозяин готов продлить срок эмиссии, чтобы собрать всю необходимую им сумму. Победитель будет объявлен только после окончания распродажи билетов.

Часть выручки от билетов пойдет на благотворительность.

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.