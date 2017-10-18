Трагедия в Ласнамяэ: ранним утром в результате пожара погиб мужчина

В 6.15 центр тревоги получил вызов на Линнамяэ-теэ, где из квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома, шел дым и работал дымовой датчик, сообщает Пыхьяский спасательный центр.

Спасатели вошли в однокомнатную квартиру, где выяснилось, что в основном от огня пострадала кровать.

В квартире был пожилой мужчина, медикам не удалось спасти его жизнь.

Спасатели ликвидировали очаг возгорания за считанные минуты. Подобные пожары, как правило, происходят из-за небрежного курения в кровати. Спасательный департамент напоминает, что курение в кровати - это одна из самых распространенных причин гибели в огне.