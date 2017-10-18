Певкур: подозреваемому в коррупции человеку не место в городском руководстве

«Я побеседовал с мэром Урмасом Клаасом, мой месседж был кратким и конкретным: подозреваемому в коррупции человеку не место в городском руководстве, - сказал Певкур BNS. - До тех пор, пока сохраняются подозрения, я рассчитываю на то, что Валво Семиларски не будет принимать участия в управлении городом и активной деятельности партии».

«Я рассчитываю на всестороннее сотрудничество горуправы с правоохранительными органами для помощи расследованию инцидента. Надеюсь, что КаПо, как ей свойственно, окажется на высоте и что следствие как можно скорее внесет ясность в ситуацию», - сказал он.

КаПо в среду утром задержала двух вице-мэров Тарту — реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова, подозреваемых в ряде коррупционных преступлений.

Согласно подозрению, Семиларски участвовал в принятии решений, с которыми были связаны его личные финансовые интересы. Согласно подозрению, Суворов неоднократно и в течение продолжительного периода получал взятки в обмен за выделение средств в поддержку ряда организаций. Одно лицо подозревается в даче Суворову взятки. Возбужденные в отношении Семиларски и Суворова уголовные дела не связаны между собой.