В Киеве обвинили Венгрию в распространении ложной информации о новом законе об образовании

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда Венгрия направляет значительные силы и ресурсы для распространения неправдивой информации о планах Украины относительно имплементации статьи 7 (о языке обучения - ИФ). Я понимаю, что у них выборы, и, фактически, они ведут на наших территориях предвыборную кампанию, ведь украинцы, которые принадлежат к венгерскому меньшинству, голосуют на их выборах", - приводит пресс-служба ведомства слова министра на встрече с послом Эстонии на Украине Гертом Антсу.

Гриневич заявила, что эти политические мотивы не должны перечеркнуть педагогических целей, а именно необходимость улучшения качества образования и изучения государственного языка в школах национальных меньшинств.

По словам министра, в Эстонии, которая ныне председательствует в Совете Европейского союза, действует похожая система изучения государственного и языков нацменьшинств.

"Для нас важно провести консультации с вами как со страной, имеющей схожую систему применения государственного языка в школах с языком обучения нацменьшинств, которую предлагаем и мы. Для нас чрезвычайно важно донести нашим европейским коллегам, что предложенный Украиной путь - это модель, которая уже функционирует в странах - членах ЕС. Также мы заинтересованы в ваших рекомендациях, какими путями мы можем доступнее донести свою позицию нашим партнерам", - сказала Гриневич.

28 сентября вступил в силу закон Украины "Об образовании".

Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Румыния, Болгария и Венгрия ранее выражали обеспокоенность принятием на Украине закона "Об образовании" на предмет его соответствия соблюдению прав меньшинств и образования на родном языке.