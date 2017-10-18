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Пожилая женщина, сбившая пешеходов на островке безопасности, предстала перед судом

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ФОТО: ERR

В среду, 18 октября, перед Харьюским уездным судом предстала 75-летняя женщина, по вине которой в январе этого года на перекрестке у торгового центра «Кристийне» произошла авария, в результате которой пострадали находившиеся на островке безопасности два пешехода, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

На заседании суда пожилая дама не смогла объяснить, по какой причине она решила совершить поворот налево в запрещенном месте, пишет Postimees.

В качестве возможной причины произошедшего она назвала ослепивший ее рекламный щит. Как пострадавшие, прокуратура, так и виновница аварии достигли соглашения, согласно которому, для возмещение неимущественного ущерба пожилой женщине придется выплатить 10 000 евро.

Чтобы спасти мать от длительных судебных разбирательств, сын взял на себя обязательства по выплате назначенной судом суммы частями.

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