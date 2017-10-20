ЕС может перенаправить средства, предназначенные для финансирования вступления Турции в Евросоюз

"Решения пока нет, речь о сокращениях не идет. Мы просим комиссию (Еврокомиссию - ИФ) подготовить предложения по тому, как использовать эти средства. Может быть, часть из них мы перенаправим, тоже для Турции, но на другие цели. Речь о сокращениях не идет, нам нужно переговорить с турецкими партнерами" - сказала Грибаускайте.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры ЕС договорились сократить средства, выделяемые Турции на подготовку к приему в состав ЕС.