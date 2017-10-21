Российский генерал-майор Анатолий Петухов оказался владельцем элитной недвижимости в США

Еще в 2009 году Петухов фигурировал в России в качестве ответчика по делу о незаконном владении участком земли. Тушинский райсуд Москвы признал незаконным выделение ему в аренду на 49 лет участка площадью 3688 кв. м на особо охраняемой природной территории в долине реки.

Анатолий Петухов вместе с семьей переехал в США в 2010 году и начал активно приобретать элитную недвижимость в Майами и на островах. Первым приобретением семьи Петуховых были апартаменты в башне кондоминимума Continuum в South Beach стоимостью три млн долларов. Это место известно гламурной ночной жизнью и высокой концентрацией знаменитостей. Затем были куплены несколько вилл на островах и офисное здание в Форт-Лодердейле. По данным издания The Real Deal, один из домов на острове Хибискус, принадлежащих бывшему генералу, в 2015 году был выставлен в аренду за 40 тысяч долларов в месяц.

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