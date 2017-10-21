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Сильдару признала горькую правду

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ФОТО: Tairo Lutter

Эстонская фристайлистка Келли Сильдару, восстанавливающаяся после операции на колено, призналась приложению газеты Postimees «Arter», что обсуждала с врачами возможность отказаться от операции, чтобы принять участие Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Врачи спросили у меня, хочу ли я попробовать. Однако существовала опасность, что если я вновь упаду, то могу еще больше повредить ногу, и колену станет еще хуже. Я молодая и не хочу, чтобы колени были полностью повреждены», - сказала Сильдару.

По ее словам, в итоге было принято решение все-таки сделать операцию. «Потом доктор Мадис Раху сказал, что если бы мы выбрали консервативный путь, то я бы не выдержала Олимпиаду, так как у меня в колене много чего было сломано», - сказала Келли.

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