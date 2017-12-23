Фото: уроженка Ида-Вирумаа стала первой женщиной-спасателем в Ярвамаа

Полковникова переехала в Ярвамаа прошлым летом из Ида-Вирумаа и первоначально работала тренером по футболу. Когда она ушла с этой должности, работала какое-то время в сфере телефонных продаж.

Потом Полковникова, увидев объявление, решила попробовать себя в качестве спасателя-ученика в Пайдеской спасательной команде. Она прошла необходимые физические тесты и получила позитивный ответ. Полковникова сказала Järva Teataja, что от первой смены у нее остались хорошие впечатления.

В новом году первая женщина-спасатель Ярвамаа пойдет в спасательную школу Вяйке-Маарья. «Больше всего боюсь экстремальных ситуаций. Я физически сильна, но не знаю, как себя вести в чрезвычайных ситуациях», - говорит Полковникова.

Руководитель по коммуникации Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс говорит, что в Спасательном департаменте работают (вместе с саперами) почти 1700 человек, среди которых четверо женщин-саперов и трое женщин-спасателей. Две женщины работаю спасателями в Южной Эстонии и теперь одна в Пайде.

Глава Пайдеской командв Геймо Ээсмяэ и Кристи Кайс отмечают, что как требования по здоровью, так и физические требования одинаковы и для мужчин, и для женщин.