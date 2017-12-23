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В соцсетях сообщили о смерти Алексея Навального

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ФОТО: Kirill Kukhmar/Kirill Kukhmar/TASS

В пятницу, 22 декабря, ряд официальных сообществ администрации социальной сети "ВКонтакте" опубликовали новость о смерти оппозиционного политика Алексея Навального. При этом все репосты оказались со ссылкой на фейковый паблик интернет-издания "Медуза". Сам оппозиционер, узнав о своих массовых "сетевых похоронах", сообщил, что он жив, сидит дома и ест пельмени, пишет Newsru.

Новость о смерти Навального появилась примерно в 22:00 по московскому времени, сообщает TJournal. Сообщение опубликовали в VK Music, VK Messenger, VK Mobile, VK Live, закрытом паблике для участников тестирования и других официальных сообществах, которые ведет администрация "ВК".

Все репосты вели на запись в сообществе под названием Meduza, якобы представляющим одноименное интернет-издание в соцсети, но в действительности оказавшимся фейковым.

В нем состояли около 600 человек, в то время как на официальный паблик "Медузы" подписаны более 400 тысяч человек, к тому же он отмечен синей галочкой верификации.

В фальшивой записи говорилось: "Алексей Навальный убит сегодня в 21:33 в подъезде своего дома". Примерно спустя 10 минут после появления репостов фейковое сообщество заблокировали. Репосты с сообщением о смерти Навального были удалены. Но их успели репостнуть сотни пользователей соцсети.

Сам Навальный в ответ на уведомление одного из пользователей в Twitter о том, что оппозиционера "в "ВКонтакте" убивают массово со ссылкой на фейк @meduzaproject", написал: "Не, вроде живой. Сижу дома и ем пельмени на ужин".

В другом сообщении Навальный подтвердил, что "какие-то дуреманы во "ВК" массово постят фейковую новость "Медузы" о том, что меня убили". "Не, все ок, не убили", - заверил оппозиционер, приложив к сообщению снимки экрана с репостами фейковой новости.

Более того, в настоящем сообществе "Медузы" появилось предупреждение о распространившемся фейке и призыв не "вестись на провокации". "Друзья, все скриншоты плохих новостей якобы-Медузы про Алексея Навального - это фейк. Мы ничего подобного не писали и не постили. Не ведитесь на провокации", - говорится в сообщение официального паблика интернет-издания.

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