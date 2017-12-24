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Навального выдвинули в президенты

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ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Оппозиционера Алексея Навального выдвинули в президенты в ходе собрания инициативной группы граждан в Москве - на пляже в курортной зоне Серебряный бор. "За" проголосовали 742 человека, сообщает корреспондент АР в Москве Наталья Васильева.

Решение принято единогласно. Вместе с журналистами на собрании было больше тысячи человек. Многие представители СМИ отмечали нестандартное место выдвижения кандидата, сообщает портал Newsru.com.

В речи после выдвижения Навальный назвал своих сторонников "центральными игроками политики" и призвал к забастовке избирателей и бойкоту выборов в случае, если его не допустят.

На собрании присутствовали два представителя Московской городской избирательной комиссии. ЦИК выступает против кандидата-Навального, указывая на судимость по тяжкой статье. Сам политик уверен, что дополнительные ограничения вроде этого противоречат Конституции.

Сторонники Навального проводят собрания инициативных групп в воскресенье сразу в двух десятках городов России. На востоке из-за разницы во времени они прошли раньше: первыми политика назвали кандидатом активисты во Владивостоке. Затем присоединились Иркутск, Новосибирск и другие города. Судя по рапорту "ОВД-Инфо", противодействие властей было минимальным: в полдень по Москве в хронике сайта лишь один инцидент в Астрахани.

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