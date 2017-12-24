Навального выдвинули в президенты

Решение принято единогласно. Вместе с журналистами на собрании было больше тысячи человек. Многие представители СМИ отмечали нестандартное место выдвижения кандидата, сообщает портал Newsru.com.

В речи после выдвижения Навальный назвал своих сторонников "центральными игроками политики" и призвал к забастовке избирателей и бойкоту выборов в случае, если его не допустят.

На собрании присутствовали два представителя Московской городской избирательной комиссии. ЦИК выступает против кандидата-Навального, указывая на судимость по тяжкой статье. Сам политик уверен, что дополнительные ограничения вроде этого противоречат Конституции.