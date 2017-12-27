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Избитый в баре подросток сам попал под следствие

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Полицейский автобус. | ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

В конце прошлой недели в одном из тартусских баров ударили подростка, который позже также попал под следствие, поскольку необходимо выяснить, при каких обстоятельствах несовершеннолетний оказался ночью в увеселительном заведении.

23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в баре, расположенном в Тарту на улице Рюйтли, 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил 17-летнего подростка стулом, причинив ему телесные повреждения.

Полиция задержала нападавшего и возбудила в отношении него уголовное дело, сообщили в пресс-службе Лыунаской префектуры.

Полиция также открыла отдельное производство для выяснения обстоятельств того, как несовершеннолетний потерпевший оказался в баре в ночное время.

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