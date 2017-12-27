На скользкой дороге столкнулись два автомобиля: двух человек увезли на скорой
27 декабря 2017 г., 19:44
Сегодня вечером в Валгамаа на 48 километре шоссе Вильянди-Рынгу произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Движение на месте происшествия нарушено.
Как сообщили Postimees в пресс-службе Лыунаской префектуры, информация о ДТП поступила в полицию около 17.40: в волости Эльва у деревни Пуртси столкнулись Volvo и Volkswagen.
В результате аварии пострадали два человека, их доставили в Клинику Тартуского университета.
Движение на месте происшествия нарушено и регулируется полицией.
Полиция предупреждает, что в месте аварии сейчас очень скользко.