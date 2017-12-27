На скользкой дороге столкнулись два автомобиля: двух человек увезли на скорой

Как сообщили Postimees в пресс-службе Лыунаской префектуры, информация о ДТП поступила в полицию около 17.40: в волости Эльва у деревни Пуртси столкнулись Volvo и Volkswagen.

В результате аварии пострадали два человека, их доставили в Клинику Тартуского университета.

Движение на месте происшествия нарушено и регулируется полицией.

Полиция предупреждает, что в месте аварии сейчас очень скользко.