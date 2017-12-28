ООН назвала 12 лучших стран для жизни

ООН изучила почти 200 стран, акцентировав внимание в категориях вроде продолжительности жизни, образования, равенства полов и финансового благосостояния, пишет "Моя Планета".

Оказалось, что жители Гонконга в среднем живут 84 года, а жители США занимают высокую позицию в категории финансового благосостояния — американцы зарабатывают в среднем $53 245 в год. Канадцы преуспели в образовании — более половины жителей Канады окончили колледж. В Исландии люди живут в среднем 82–83 года. В Сингапуре средняя продолжительность жизни — более 83 лет.

Ирландия демонстрирует успехи в сокращении уровня преступности — в этой стране показатель убийств 1,1 на 100 000 человек. Нидерланды обладают одним из самых низких уровней неравенства доходов в мире (12,4%), и с 1990-х годов этот показатель постоянно снижается.

В Дании самый низкий разрыв в заработной плате мужчин и женщин — всего 7,8%. Для сравнения, в США разрыв составляет 17,9%.

По состоянию на октябрь 2014 года все университеты Германии были бесплатны для граждан страны. Соседняя Швейцария занимает высокое место в оценке состояния здоровья населения. Швейцарцы «застрахованы» от малярии, ВИЧ и туберкулеза.

В списке благоприятных для жизни стран также оказались Австралия и Норвегия благодаря образованию и устойчивой системе здравоохранения.

ООН отмечает, что мир с каждым годом становится лучше, хотя 800 млн человек по-прежнему ложатся спать голодными ежедневно, а более 1 млрд живут в крайней нищете, передает The Independent.