Спасенный из Берлина маленький нарвитянин Эльдар почти не вспоминает о маме

Rus.Postimees уже писал о том, что уходящий год, вне сомнений, был трудным для Эльдара и его близких, особенно для 70-летней бабушки Ларисы. Ее внук, родившийся восемь лет назад в Нарве, русскоязычный гражданин Эстонии, несколько лет прожил в Берлине со своей мамой - ее дочерью. Та ведет разгульный образ жизни, в которой оставалось все меньше и меньше места для родного сынишки, но зато в ней есть наркотики, мужчины, скандалы, полиция. И вот, с минувшего июля спасением для Эльдара стала очень скромная бабушкина квартира в нарвской хрущевке.

Портал Rus.Postimees посвятил истории Эльдара несколько публикаций в течение сентября: тогда решалась проблема его устройства в нарвскую школу, поскольку официальное место жительства и школа у мальчика были на тот момент в немецкой столице, а для их смены требовалось согласие матери, до которой в Берлине не достучаться. Тем не менее, благодаря работе социальных служб, Эльдар закрепился в Нарве - пошел в первый класс здешней Кесклиннаской гимназии, а бабушка Лариса ждет в феврале судебного решения о назначении ее официальным опекуном.

В качестве социальной помощи для воспитания ребенка Лариса получает в сумме 69 евро ежемесячно. Более того, город помог ей с приобретением теплых одежды и обуви для Эльдара - были оплачены покупки на 200 евро. Растроганная этой добротой бабушка замечает, что впервые в жизни побывала в таком большом магазине одежды и купила там что-то…

ФОТО: Илья Смирнов

На протяжение всего полугода бабушка с внуком были и остаются неразлучными. Лариса провожала Эльдара в школу и встречала его, в теперь, когда начались каникулы, ждет его в коридоре спортхолла, пока мальчик тренируется в секции легкой атлетики. Случаются также поездки в музеи, на экскурсии и другие обычные детские радости - как у всех. В незамысловатые праздничные и будничные вечера дома главное развлечение - настольные игры, которые чаще раскладывают на ковре.

ФОТО: Илья Смирнов

Лариса и Эльдар довольны тем, как закончилось их первое нарвское школьное полугодие: успеваемость у мальчика хорошая или даже отличная, пропусков уроков не случилось ни одного. Пятерки Эльдар получает даже на уроках эстонского языка, что удивительно, ведь его прошлый учебный опыт был в Берлине. Какой урок любимый? Мальчик выпаливает сходу: "Шахматы и математика, только шахматами мы занимаемся один раз в неделю".

ФОТО: Илья Смирнов

Отдельный вопрос - появились ли у Эльдара друзья? Он уверенно отвечает, что есть двое - Даник и Дениска. Правда, на школьных каникулах общения у пацанов меньше, и новый год Эльдар встретит в компании бабушки и ее подруги-соседки. "Он нам стишок расскажет и будет "лего" собирать", - с умилением говорит бабушка, радуясь близости внука. "Я довольна, что не одна, - добавляет она. - А про маму Эльдар и не вспоминает".

Мама Эльдара ни приездом, ни звонком себя не проявляла, да ее и не ждут в Нарве. Скучает ли Эльдар по ней? У мальчика противоречивые воспоминания. "Нет, - неуверенно и совсем тихо отвечает он, - не совсем…" Как хочешь, так это и понимай, но с подобными расспросами лезть в детскую душу больше не хочется.

Руководитель Нарвского департамента социальной помощи Татьяна Пацановская сегодня уверяет, что со стороны властей делается все возможное для благополучия Эльдара: "Все действия, которые были необходимы, мы со своей стороны предприняли, и если понадобится что-то дальше, например, материальная помощь, то будем это делать".