Кальюлайд: уход Путина сам по себе не изменил бы отношений России и Запада

«Мы стали бы говорить о таких вещах спустя несколько лет после того, как Россия восстановила бы доверие к себе других государств – ушла из Крыма, ушла с Украины, ушла с оккупированных территорий Грузии», - сказала Керсти Кальюлайд в новогоднем интервью телеканалу ETV+, которое выйдет в эфир 30 декабря в 20:10, передает Rus.ERR.

«Тогда, спустя некоторое время, такие вопросы, скорее всего, могли бы снова начать обсуждаться, как было до этих событий, когда эти вопросы в действительности уже обсуждались», - добавила она.

«Простая смена руководства - не то, о чем мы говорим. Ни у кого нет проблемы с тем, что президент России - Владимир Путин», - заявила президент и добавила, что проблема западных государств состоит в оккупации Крыма.