Кальюлайд: уход Путина сам по себе не изменил бы отношений России и Запада

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, западные страны будут готовы вернуться к обсуждению возможных путей улучшения отношений с Россией лишь после того, как Москва устранит основные раздражители в отношениях с Западом, поэтому смена президента России сама по себе не устранила бы препятствий к нормализации отношений.
29 декабря 2017 г., 14:20
«Мы стали бы говорить о таких вещах спустя несколько лет после того, как Россия восстановила бы доверие к себе других государств – ушла из Крыма, ушла с Украины, ушла с оккупированных территорий Грузии», - сказала Керсти Кальюлайд в новогоднем интервью телеканалу ETV+, которое выйдет в эфир 30 декабря в 20:10, передает Rus.ERR.
«Тогда, спустя некоторое время, такие вопросы, скорее всего, могли бы снова начать обсуждаться, как было до этих событий, когда эти вопросы в действительности уже обсуждались», - добавила она.
«Простая смена руководства - не то, о чем мы говорим. Ни у кого нет проблемы с тем, что президент России - Владимир Путин», - заявила президент и добавила, что проблема западных государств состоит в оккупации Крыма.