Опубликованы видео из автобуса, протаранившего остановку в Москве

"Предварительная проверка, проведенная Мосгортрансом, показала, что тормозная система и рулевое управление в норме", - отметили в ведомстве. С аналогичным заявлением ранее выступила и компания-производитель автобуса - "Группа ГАЗ". На предприятии подчеркнули, что транспортное средство проходило регулярное плановое обслуживание в официальных сервисных центрах. Никаких нареканий к тормозной системе и другим ключевым узлам и агрегатам машины не было.

Телеграм-канал Mash между тем опубликовал две видеозаписи инцидента. Первая - с регистратора, где видно, как автобус, сбивая людей, врезается в остановку. Запись противоречит утверждениям полиции, что транспортное средство подрезали.

На втором видео показана кабина автобуса в момент аварии. На кадрах можно рассмотреть, как водитель пытается уйти от столкновения с остановкой, резко выкручивая руль влево. Затем он посмотрел на тормоза и схватился за голову.

ДТП на Сходненской улице, 37 произошло около 09:30. В правоохранительных органах предположительным виновником называют таксиста, подрезавшего автобус. Мужчину задержали. Хотя его автомобиль значится в реестре компаний такси и его лицензия действует до 2021 года, в самой компании сообщили, что водитель уже месяц не выходит на линию.

Водитель автобуса имеет положительные характеристики. По официальным данным, перед рейсом он прошел необходимый осмотр и хорошо себя чувствовал. Нарушений ПДД за ним не значится по меньшей мере с 2015 года.

Его тоже доставили в правоохранительные органы для допроса, в ходе которого он заявил, что у автобуса отказали тормоза, поэтому он не смог вовремя остановиться. При этом городское управление МВД считает основной версию о том, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку, не справившись с управлением при попытке уйти от столкновения с автомобилем.

Напомним, после недавней крупной аварии с четырьмя погибшими в районе метро "Славянский бульвар", одной из причиной которой мог стать отказ тормозов автобуса, московские власти в оперативном порядке проверили весь городской автопарк общественного транспорта и по ее итогам допустили все машины до рейсов. Также проверку прошли девять тысяч водителей городских и частных перевозчиков, об отстранении кого-либо из них не сообщалось.