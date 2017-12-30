Министерства оставят своих сотрудников без рождественских премий

Как Министерство экономики и коммуникаций, Министерство образования и науки, Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Министерство социальных дел, так и Министерство иностранных дел сообщили, что в этом году их сотрудники не получат рождественскую премию. Также не стоит им рассчитываться и на 13-ю зарплату.

В Министерстве экономики и коммуникаций отметили, что они ограничатся праздничным мероприятием, а также вручат своим сотрудникам плитку шоколада. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что сотрудники министерства могут в течение года получать надбавку за хорошую работу.

В Министерстве образования сообщили, что они ежегодно оценивают работу своих сотрудников и проводят собеседования. Затем лучшим могут назначить бонусные выплаты. В этом году таких набралось более 60 процентов работников.

Минюст сообщил, что в некоторых случаях они могут выплачивать премии сотрудникам, согласно закону.

Минфин выплачивает премии за воплощение в жизнь каких-то важных проектов или хорошее выполнение трудовых обязанностей.

Министерство социальных дел вместо рождественской премии в течение года выплачивает сотрудникам надбавку за хорошую работу. В конце года работники получат бонусы за работу, связанную с председательством Эстонии в Совете ЕС.

В связи с председательством Эстонии в Совете ЕС канцелярия Рийгикогу в течение года также выплачивала своим сотрудникам надбавку к зарплате, но рождественскую никто не получил.