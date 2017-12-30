Эстония по уровню экспорта и импорта обошла Латвию

За 10 месяцев объем латвийского экспорта составил 9,329 млрд евро, Литва экспортировала товаров на 21,587 млрд евро, Эстония - на 10,636 млрд евро.

Латвия вывезла в другие страны ЕС 72% своего экспорта, Литва - 59%, Эстония - 72%.

Вывоз латвийских товаров в Литву за 10 месяцев составил 17% общего экспорта, в Эстонию - 12%. Литва вывезла в Латвию 10% своего экспорта, в Эстонию - 5%. Эстония вывезла в Латвию 9% общего экспорта, в Литву - 6%.

За 10 месяцев объем импорта в Латвию составил 11,619 млрд евро, Литва импортировала товаров на 23,649 млрд евро, Эстония - на 12,267 млрд евро.

Из других стран ЕС Латвия ввезла 77% всего импорта, Литва - 70%, Эстония - 83%.

Импорт в Латвию из Литвы составил 19% от всего импорта, из Эстонии - 8%. Литва ввезла из Латвии 7% всего импорта, из Эстонии - 3%. Эстония ввезла из Латвии 8% общего импорта, из Литвы - 9%.

Дефицит внешней торговли Латвии за 10 месяцев составил 2,29 млрд евро, Литвы - 2,063 млрд евро, Эстонии - 1,631 млрд евро.