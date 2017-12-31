Авария в канун Нового года: от столкновения автомобиль выбросило с дороги
31 декабря 2017 г., 18:18
Сегодня вечером в Тартуском уезде произошла авария, в которой столкнулись два автомобиля.
Авария произошла в волости Эльва в 17.10. Столкнулись два автомобиля, ехавших друг другу навстречу. В результате столкновения один из автомобилей отбросило за пределы дороги, сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.
Другой автомобиль остался на проезжей части. В результате аварии движение в одном из направлений было нарушено. Движение было восстановлено в 18.47.
По предварительным данным, в аварии, к счастью, никто не пострадал.