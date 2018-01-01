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Скорой помощи поступило в Эстонии более 1000 вызовов

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ФОТО: Elmo Riig

В новогоднюю ночь скорой помощи поступило по разным регионам Эстонии более 1000 вызовов, преобладало злоупотребление алкоголем.

В Таллинне скорой помощи поступило 353 вызова, что, по словам главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, на четверть меньше, чем год назад.

«Преобладали злоупотреблявшие алкоголем люди — 102 из всех нуждавшихся в помощи людей находились в состоянии алкогольного опьянения», - сказал Адлас BNS.

Столичная скорая помощь оказала помощь 39 жертвам травм, в шести случаях речь шла об алкогольном отравлении, одного человека ударили ножом, а один случай был связан с пожаром.

Один из вызовов касался также отравления угарным газом, а еще один — переохлаждения.

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