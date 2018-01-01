Латвия повышает акцизы: узнайте, насколько подорожают алкоголь и топливо

Так, цена дизельного топлива вырастет на 4 цента, бутылки пива - на 7 центов, а пачки сигарет - на 24 цента.

Как сообщили в Минфине Латвии, из-за повышения акциза цена не содержащего свинец бензина повысится на 0,048 евро, дизтоплива - на 0,038 евро за литр.

Бутылка вина емкостью 0,7 литра подорожает на 0,119 евро, в 2019 году - на 0,076 евро, в 2020 году - на 0,085 eвро.

Пол-литра водки в 2018 году будут стоить на 0,532 евро больше, в 2019 году - на 0,411 евро, в 2020 году - на 0,448 евро.

Пол-литровая бутылка пива в этом году подорожает на 0,072 евро, в 2019 году - на 0,019 евро, в 2020 году - на 0,022 евро.

Пачка сигарет в этом году станет дороже на 0,243 евро, в 2019 году - на 0,131 евро.

Как заявили в Минфине, более быстрое повышение акцизного налога на алкоголь и сигареты необходимо в связи с тем, что планируется применять более существенные льготы по подоходному налогу с предприятий за пожертвования. В 2018 году к этим товарам будут применяться ставки налога, которые ранее были предусмотрены в 2019 году, а в 2019 году - ставки, предусмотренные в 2020 году.