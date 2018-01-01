Мексиканский футболист убил удалившего его судью

По информации издания, травму судье Хосе Вальдемару Эрнандесу Капитильо нанес футболист, которому он показал красную карточку. После матча Капитильо был доставлен в больницу города Халапа и умер после недельной комы, пишет lenta.ru.

«В данный момент мы принимаем меры, чтобы после смерти нашего коллеги справедливость восторжествовала», — заявил президент Ассоциации арбитров Мексики Валентин Рамирес.

Отмечается, что нанесший судье смертельную травму спортсмен взят под стражу.

В начале декабря сообщалось, что во время матча четвертого дивизиона чемпионата Аргентины фанаты одной из команд прорвались на поле и атаковали судью. Болельщики пробили главному арбитру голову, его помощники также получили травмы. Нападавших заключили под стражу.