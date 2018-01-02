Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Видео: дом, в который постоянно врезаются автомобили, стал жертвой очередного наезда

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Дом, который постоянно таранят автомобили. | ФОТО: SANDER ILVEST/

Деревянный дом на перекрестке улиц Теллискиви и Роху, по всей вероятности, единственное здание во всем Пыхья-Таллинне, которое то и дело таранят автомобили, писал Postimees в апреле 2016 года. Сегодня многоквартирный дом по адресу Теллискиви, 37, сильно пострадал от очередного наезда.

За два года на перекрестке произошли четыре крупных аварии, в результате одной из них пострадала несущая конструкция здания, пишет Postimees.

Все четыре ДТП были зафиксированы установленными HR OÜ камерами наблюдения.

Первая авария, в результате которой пострадало здание, произошла в День независимости Эстонии в 2016 году.

Всего два месяца спустя дом повредили еще сильнее.

Еще спустя два месяца ровно на том же месте и по тому же сценарию произошла еще одна авария. Дом в результате остался невредимым, но пострадал мотоциклист.

В первый день 2018 года в 16.59 история повторилась: ехавшую по главной дороге машину на злополучном перекрестке подрезал белый фургон и врезался в стену здания.

Наверх