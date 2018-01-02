Видео: дом, в который постоянно врезаются автомобили, стал жертвой очередного наезда

Деревянный дом на перекрестке улиц Теллискиви и Роху, по всей вероятности, единственное здание во всем Пыхья-Таллинне, которое то и дело таранят автомобили, писал Postimees в апреле 2016 года. Сегодня многоквартирный дом по адресу Теллискиви, 37, сильно пострадал от очередного наезда.
2 января 2018 г., 18:45
За два года на перекрестке произошли четыре крупных аварии, в результате одной из них пострадала несущая конструкция здания, пишет Postimees.
Все четыре ДТП были зафиксированы установленными HR OÜ камерами наблюдения.
Первая авария, в результате которой пострадало здание, произошла в День независимости Эстонии в 2016 году.
Всего два месяца спустя дом повредили еще сильнее.
Еще спустя два месяца ровно на том же месте и по тому же сценарию произошла еще одна авария. Дом в результате остался невредимым, но пострадал мотоциклист.
В первый день 2018 года в 16.59 история повторилась: ехавшую по главной дороге машину на злополучном перекрестке подрезал белый фургон и врезался в стену здания.