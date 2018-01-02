"Это будет война. В Америке не любят русских, а у нас не любят американцев"

Форвард молодежной сборной России Клим Костин поделился ожиданиями от матча плей-офф чемпионата мира против команды США.

Клим Костин сам выступает в Америке, в клубе АХЛ "Сан-Антонио Рэмпэйдж", который является фарм-клубом франшизы НХЛ "Сент-Луис Блюз".

«Это же не матч будет против США. Это будет война.

Нам надо просто выйти и костьми лечь ради победы. Да, американцы, может быть, техничней нас, быстрей, но когда ты ловишь зубами шайбу, самоотверженно играешь в обороне, то тебе воздастся.

Я прекрасно знаю, что в Америке не любят Россию, а у нас не любят американцев. И потому на нас дополнительная ответственность. Мы должны сыграть очень достойно», – сказал Костин.

Американцами Клим Костин был выбран в 2017 на драфте НХЛ под 31-м номером в первом раунде, что считается очень престижным.

В России Костин выступал в фарм-клубе московского "Динамо", "Динамо" Балашиха и самом "Динамо", где провел в общей сложности 17 матчей, забросив одну шайбу.

В АХЛ на счету Костина в 27 матчах 11 очков и 47 минут штрафа