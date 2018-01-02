Опьянение сотрудниц полиции, вылетевших на машине в кювет, превышало 1,5 промилле

29 декабря в 01.44 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Хяэдемеэсте на 142 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

В машине находились две сотрудницы полиции 29 и 24 лет. У обеих было установлено алкогольное опьянение. Одну из них подозревают в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Мы не можем разглашать степень опьянения, поскольку это деликатные данные. Это не был служебный автомобиль, инцидент произошел во внерабочее время", - сообщил Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.

В отношении случившегося начато уголовное производство. Это означает, что уровень алкоголя в крови сотрудников полиции превышал 1,5 промилле.

Начато также дисциплинарное производство, с обеими сотрудницами прекращены служебные отношения.

"Должность, какая бы она ни была, не может служить ни облегчающим, ни отягчающим обстоятельством, произошедшее рассматривается точно так же, как и другие подобные случаи", - подчеркнул Кыплас.